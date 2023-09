Irpinia, torna la camminata rosa: da Mercogliano ad Avellino

Tutto pronto per la nona ‘Camminata Rosa’ in programma domenica 17 settembre alle ore 10:00, da Mercogliano ad Avellino.

Il M.I.D., come comunicato durante l’Assemblea pubblica tenutasi presso il Centro Sociale ” Pasquale Campanello” di Mercogliano invita tutti ad essere presenti a questo importante momento di impegno civile e di solidarietà, fortemente voluto dal dottor Carlo Iannace e dall’ Associazione AMOS PARTENIO, AMOS, AMDOS e noi in rosa facente parte di THE POWER OF PINK.

Indosseremo per l’occasione tutti una maglietta, una sciarpa o un foulard azzurro.

È importante che tutti si facciano portavoce di detta iniziativa, estendendo l’invito a tutte le persone, operatori e Associazioni interessate.

Coordinatore M.I.D CAMPANIA Giovanni Esposito

Presidente Rita Nicastro – Tribunale per i Diritti del Cittadino