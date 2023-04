La Repubblica delle bolle arriva ad Avellino

Avellino – Si alza il sipario sulla kermesse “La Repubblica delle Bolle”, evento che nasce per celebrare una particolare tipologia di vino: le bollicine. Dal 21 al 25 Aprile presso le storiche cantine A.Ma. di Avellino, località Pianodardine (Via Filandi n. 6) gli appassionati di vino e non solo potranno degustare bollicine provenienti da tutto il mondo, in combinazione con buon cibo e musica al lume di candela.

L’evento è stato organizzato dalla start-up “Visit Irpinia” in collaborazione con l’Ais Campania – Delegazione di Avellino ed è patrocinato da Provincia di Avellino e Comune di Avellino.

Domenica 23 Aprile si esibirà Francesco Di Bella, frontman dei 24 Grana. Lunedì 24 Aprile tocca a Denise, cantautrice campana, invece, Martedì 25 Aprile chiude la parte musicale dell’evento Gabriel Ambrosone.

Per cinque giorni le cantine A.Ma. saranno protagoniste di Masterclass, banchi di assaggio, degustazioni ed stand gastronomici.