Lioni, convegno sulla Riforma Cartabia

Lioni – Giovedì 15 giugno alle 16,30 il Comune di Lioni, in sinergia con l’ordine degli avvocati di Avellino, organizza il convegno “Il processo civile in pillole alla luce della riforma Cartabia”, presso la sala consiliare del comune di Lioni.

A moderare l’incontro sarà l’avvocato Rossella Verderosa, consigliere dell’ordine degli avvocati di Avellino. Introdurranno il tavolo dei lavori il primo cittadino del comune, Yuri Gioino e il neo-eletto presidente dell’ordine degli avvocati di Avellino, Fabio Benigni.

Il convegno vanta la partecipazione dell’avvocato Elisa Pinchera, consigliera comunale, del dottore Paolo Celentano, presidente alla corte di appello di Napoli, della dottoressa Aureliana di Matte, magistrato presso la II sezione civile del tribunale di Avellino ed infine degli avvocati Stafano Conforti, professore di diritto dell’Escuzione civile presso l’Università di Salerno, e Marco Angelone, dottore di ricerca universitaria presso l’Università degli studi di Salerno.

“L’evento –spiega Rossella Verderosa alla redazione de “La Nostra Voce”– anticipa una serie di incontri che il nuovo consiglio dell’ordine degli avvocati di Avellino ha in programma in diverse tappe in Irpinia, calendarizzati da settembre. L’idea è quella di coinvolgere tutta la provincia, confrontandosi su tematiche importanti quali quella di giovedì, ovvero la Riforma Cartabia. Abbiamo deciso – spiega ancora Verderosa – di trattare un tema aperto, che abbraccia un po’ tutto il diritto civile e allo stesso tempo è di tematica attuale. La riforma Cartabia è stata proposta come un’innovazione – conclude Verderosa – ma non è sicuramente uno strumento che abbrevia i tempi, anzi, ha appesantito soprattutto la figura del Giudice di pace”.

Il convegno consente il conseguimento di 3 crediti formativi per gli iscritti all’ordine degli avvocati e può essere seguito anche da remoto.