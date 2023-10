Lions Grotta continua a vincere. La grande gioia di tutta la società

Riceviamo e pubblichiamo:

“Forse in pochi credevano in un inizio così travolgente del Lions Grotta. Eppure questi ragazzi stanno creando grande entusiasmo e il pubblico continua a crescere.

Nella sfida contro il Carotenuto, i ragazzi di mister D’Alessandro continuano il loro filotto di vittorie, ben cinque su cinque gare disponibili.

Il Lions non parte proprio benissimo e dopo appena 2 minuti di gioco viene colta dal gol del Carotenuto (fanalino di coda) siglato da Del Percio.

Possiamo definirla la “giusta scossa” per i Grottesi, che subito trovano la rete del pareggio con Volzone.

Fino alla mezz’ora la partita sembra un monologo dei Lions, che trovano la rete con Danilo Flammia, il bomber che non ti aspetti.

Il centrale difensivo sigla la rete del 2 a 1 con una grandissima botta da fuori che si insacca all’incrocio dei pali.

La partita ha poco da raccontare sugli ospiti, che in chiusura del primo tempo vanno ancora sotto nuovamente con Flammia abile a sfruttare un calcio d’angolo.

La ripresa inizia in modo analogo come la prima frazione di gioco. Nuovamente Flammia (tripletta per lui) sigla la rete del 4 a 1 sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

Da registrare le reti del solito Antonio Riccio, con uno splendido tiro a rientrare e del bomber Carmine De Mari al 35′.

Una vittoria importante, che da sicuramente morale in vista dei prossimi impegni tutt’altro che semplici.

A fine partita mister D’Alessandro precisa: “Sono felice della vittoria, ma l’atteggiamento con cui siamo scesi in campo nei primi minuti non mi ha entusiasmato. In settimana dobbiamo lavorare per continuare a migliorare. Come abbiamo visto, in questo campionato nulla è scontato anche se giochiamo contro l’ultima in classifica“.

Giuseppe Capano

(Addetto stampa Lions Grotta)