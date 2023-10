Basket: buona la prima, tra le mure amiche della Scandone Avellino

Tra le mura amiche del PalaDelMauro, la Felice Scandone Avellino porta a casa la seconda vittoria consecutiva in campionato contro la Tecnoeleva Adria Bari con il risultato di 53-48.

Vittoria dedicata a Raffaele Baldares: giovane tifoso dei lupi, affetto da SLA. Infatti la Scandone ha utilizzato nel prematch un coprimaglia con la scritta “ASD Scandone per Raffaele”. Inoltre per l’intera serata è stato possibile donare fondi, gestiti dalla famiglia e dall’ AMDOS Mercogliano ODV, per alleviare la malattia e le sofferenze di questa malattia, della quale, purtroppo, ancora non esiste cura.

Buona la partenza nel Campionato di Serie B interregionale per il roster di coach Nino Sanfilippo.

Sabato 14 ottobre, gli irpini saranno ospiti del Palatedeschi di Benevento per il derby contro la Cestistica Benevento. Start alle ore 18.30.