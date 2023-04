Mercogliano, ritrovato senza vita uomo di 55 anni

E’ accaduto a Mercogliano, il ritrovamento del corpo senza vita di un uomo di 55 anni. La vittima un uomo che viveva da solo, in un appartamento delle casa popolari di via Sparano. Sul luogo sono subito intervenuti i soccorsi e i carabinieri dell’Arma ma, per l’uomo, non c’era più nulla da fare. La salma è stata portata presso l’obitorio dell’Ospedale Moscati di Avellino per gli accertamenti del caso. Tutto lascia pensare, però, che la morte sia dovuta a cause naturali poiché, i primi accertamenti delle forze dell’ordine, hanno escluso la causa violenta. Si attendono i risultati degli accertamenti e e delle indagini.