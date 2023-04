Montemiletto-Buccino Volcei, pareggio deludente per i padroni di casa

Termina con un pirotecnico 2-2 la stagione di Montemiletto e Buccino, ma la migliore differenza reti premia i rossoneri con il miglior piazzamento in classifica e il conseguente playout in casa proprio contro gli irpini.

Dopo un avvio di partita bloccato, la svolta arriva all’11’: corner di Senatore battuto profondo sul secondo palo, sponda di Friedenlieb e tap-in vincente di Sambataro per l’1-0 Buccino. Il gol carica i rossoneri, che iniziano a gestire il vantaggio rischiando poco e nulla in difesa. Negli ultimi minuti del primo tempo, però, arriva la reazione del Montemiletto: al 42′, Kouadio sorprende Volzone con un tiro-cross insidioso che vale il pareggio; poi al 45+2′, la retroguardia rossonera si fa sorprendere dalla zampata di Iannuzzi che riporta il vantaggio ai padroni di casa.

Andati all’intervallo sul punteggio di 2-1, gli ospiti sembrano aver accusato il colpo della rimonta subita, ma al 58′ Senatore mette un pallone insidioso in area, la difesa gialloverde respinge corto e Santonicola ne approfitta per controllare e concludere in porta. Nel concitato finale di gara, le due squadre chiuderanno in 10 per le espulsioni di Da Silva e Gibba, ma il risultato di parità sorride ai volceiani, i quali avranno due risultati a disposizione tra le mura amiche per conquistarsi la salvezza nel playout del 30 aprile.

Montemiletto: Calabrese, Ceparano, De Nunzio (dall’85’ Pirone), C. Starita, Cardin, Iannuzzi, Saveriano (dal 40′ C. Di Donato), Da Silva, Kouadio (dal 58′ Moschini), Ireba, Sanyang (dal 90′ Bevilacqua). A disp.: Iarrobino, Capone, D’Amelio, De Guglielmo, Napolitano. Allenatore: Francesco Sgambati.

Buccino Volcei: Volzone, Sessa, Imperiale (dal 67′ Mele), Dellacasa, Friedenlieb, Sambataro, Mejri, Santonicola, Pelosi (dal 77′ Marrocco), Senatore (dal 73′ Totaro), Guti (dal 54′ Gibba). A disp.: Raveendran, Castagna, Grieco, Sansone, De Martino. Allenatore: Osvaldo Ferullo.

Marcatori: 42′ Kouadio, 45+2′ Iannuzzi (M); 11′ Sambataro, 58′ Santonicola (B).

Arbitro: Sabatino Ambrosino – Nola.

Espulsi: 98′ Da Silva (M); 98′ Gibba (B)