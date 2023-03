Montemiletto, partita dominante contro il Lioni: 5-0 al termine

Pesante passivo incassato dalla Polisportiva Lioni allo stadio “Fina” di Montemiletto: gli ospiti escono dal campo con una sconfitta per 5-0.

La sfida con la locale compagine dei Lions ha visto l’esito della gara sempre a senso unico già dal primo tempo, terminato con i Lions in vantaggio per 3-0 grazie ai gol messi a rete nei primi venti minuti di gioco.

L’avvio ad altissima intensità dei montemilettesi ha messo in difficoltà sin da subito gli avversari, sfruttando al meglio gli errori commessi dalla squadra ospite. Complice del largo risultato anche l’espulsione di Pietro Visciano alla mezz’ora del primo tempo, che ha inevitabilmente condizionato la partita.

La giovane formazione di mister Gabriele Caruso ha quindi giocato in inferiorità numerica per gran parte dei 90 minuti, e non è riuscita nell’impresa di recuperare una gara già complicata. Le altre due reti subite nel finale contano solo per le statistiche e puniscono forse in maniera eccessiva gli ospiti, al di là dei propri demeriti.