Solofra-Audax Cerignola, i padroni di casa vincono il derby irpino al Gallucci

Dopo un match di forte intensità e capovolgimenti di fronte, il Solofra si aggiudica il derby e lo scontro playoff contro l’Audax Cervinara. Nel primo tempo Caro risponde al gol di Sabatino che aveva approfittato di una mischia in area di rigore: si va all’intervallo con il risultato di 1-1.

Nella ripresa Sabatino sigilla la sua doppietta personale con un colpo di testa, riportando in vantaggio il Solofra che trova successivamente il tris con Catalano che segna di testa su calcio d‘angolo. Il quarto gol arriva con una gran giocata di Simone Di Giacomo, che porta il punteggio sul 4-1. Reazione d’orgoglio degli ospiti nel finale, che vanno in rete con Castellano e Cirelli, ma non basta per agguantare il pareggio e il risultato finale è 4-3 a favore dei padroni di casa.

SOLOFRA-AUDAX CERVINAVRA 4-3

Solofra: Cibelli, Catalano, Cuomo, Robustelli, Chiocchi, Senatore, Vatiero (Cataldo 19’ st), Somma (De Maio 40’ st), Palumbo, Rapolo (Di Giacomo 19’st), Sabatino (Ronga 43’st). A disp. Esposito, Guarino, De Stefano, Iuliano. All. Fiume.

Cervinara: De Lucia, Petrosino, Palumbo (Mercaldo 34’ st), Orfanos, Furno (Castellano 22’ st), Barbato (Casale 8’ pt), Cimino (Piccolo 40’ st), Guida, Giordano (Abissinia 40’ st), Caro, Cirelli. A disp. Scolavino, Sbordone. All. Iuliano.

ARBITRO: Poggi di Forlì.

RETI: Sabatino (S) 36’ pt, Caro (C) 38’ pt, Sabatino (S) 3’ st, Catalano (S) 13’ st, Di Giacomo (S) 28’ st, Castellano (C) 45’ st, Cirelli (C) 48’ st.