Napoli, successo per lo Studio Associati Maior, specializzato in malasanità e maxi risarcimenti.

“Un’importante struttura pubblica nel nord-est dell’Italia ha concordato di liquidare un risarcimento di 250.000,00 euro in favore del cliente rappresentato dallo Studio Maior, in relazione ai danni subiti a causa di un’infezione nosocomiale. L’infezione nosocomiale contratta dal nostro cliente era innegabile, così come il suo carattere ospedaliero e i gravi danni che ha subito. La sfida principale affrontata dallo Studio Maior è stata la strenua difesa della controparte, che ha presentato una mastodontica documentazione composta da oltre 4.000 pagine di certificati, al fine di dimostrare di aver adottato tutte le misure preventive appropriate per evitare il danno. Il rischio era che l’infezione potesse essere considerata prevedibile ma non prevenibile, mettendo a repentaglio il riconoscimento del risarcimento. Tuttavia, grazie a un’ardua e prolungata trattativa durata diversi mesi, lo Studio Maior è riuscito nell’impresa di concordare con la controparte un importo equo. Questo accordo permette al nostro cliente di ottenere un risarcimento sostanziale per i danni subiti, rinunciando solo a una minima parte del totale richiesto. A riferirlo è lo studio Associati Maior – Studio legale e medico legale composto dagli Avvocati Michele Francesco Sorrentino, Pierlorenzo Catalano e Filippo Castaldo, nonché dal medico-legale Dott. Marcello Lorello.

“Questa vittoria rappresenta un importante successo per lo Studio Maior e conferma il nostro impegno costante nel garantire giustizia e risarcimenti adeguati ai nostri clienti. Siamo orgogliosi della nostra capacità di gestire casi complessi e controversi e di perseguire gli interessi dei nostri assistiti con determinazione e professionalità” -concludono-.