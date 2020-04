Paduli, un iniziativa social per restare in forma

L’obbligo di restare a casa riduce, chiaramente, la possibilità di fare movimento all’aria aperta o di proseguire le proprie attività ginniche presso palestre e centri specializzati con il rischio di conseguenze non proprio salutari sia sul corpo che sulla mente.

Una regolare attività fisica, oltre a far perdere peso aiuta anche ad aumentare le difese immunitarie dell’organismo e di conseguenza a diminuire le probabilità di contrarre virus e malattie; riduce lo stress e l’ansia, che in un periodo come quello del Coronavirus sono sicuramente aumentati; migliora la qualità del sonno e di conseguenza il nostro benessere psico-fisico. E’ noto, infatti, quanto l’attività fisica abbia una forte efficacia anche sul tono dell’umore, producendo le endorfine, i cosiddetti ormoni del benessere.

Dopo diverse polemiche ed oggettive difficoltà di interpretazione delle precedenti norme l’argomento rimane non chiarissimo e l’applicabilità della norma non del tutto scontata, anche in virtù del fatto che l’ Italia sta sperimentando situazioni diverse per quanto riguarda la diffusione e la concentrazione del virus; tanto che sta assistendo a reazioni diverse da parte delle amministrazioni locali, dettate più che altro dalle differenti situazioni che si riscontrano nei vari territori. A tal proposito il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, ha emanato alcune precisazioni in merito: “L’attività sportiva, ludica o ricreativa all’aperto in luoghi pubblici o aperti al pubblico non è compatibile con quanto disposto. Non è consentito in locali pubblici e/o aperti al pubblico svolgere eventi quali riunioni per fini ricreativi e/o sportivi e feste. Restano in vigore tutte le disposizioni delle ordinanze relative alla prevenzione e al contenimento del contagio da Covid-19”. Niente jogging, dunque, o passeggiate.

La possibilità di svolgere attività fisica fuori dalle abitazioni è quindi un argomento molto delicato, infatti, ASD Paduli Volley 2006 ha dato via ad una nuova iniziativa dal titolo “Io resta a casa, ma mi tengo in forma”, che ha deciso, di creare degli spazi social di attività fisica per ragazzi e adulti. La società di pallavolo di Paduli ha voluto proporre quest’iniziativa, dedicata soprattutto ai ragazzi dai 6 ai 14 anni ma aperta a tutti: ogni venerdì e sabato alle 17.50 in diretta Facebook sulla pagina ufficiale della società, l’allenatrice propone esercizi di ginnastica da fare insieme in casa, sul balcone, in salotto o in compagnia di mamma e papà.