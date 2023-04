Palermo-Benevento, le parole di Rosario Compagno: mi aspetto un incontro apertissimo

Ecco le parole di Rosario Compagno, doppio ex di Palermo-Benevento, in merito alle difficoltà che troveranno entrambe le squadre nello scontro in programma domani al Barbera:

“Questo è un campionato difficile, basti considerare che le ultime tre della classifica avevano previsto un cammino totalmente differente. Il calcio è anche questo, bisogna adattarsi a una situazione che non era pensabile. Le ultime cinque partite saranno molto complicate. A Palermo sperano di poter raggiungere i play off, anche se l’obiettivo primario della società era quello di fare un’annata di assestamento. Il Benevento, invece, deve cercare di ottenere il maggior numero di punti per tentare di salvarsi, non sarà semplice. Quella di domani sarà una partita complicata, prevedo un incontro apertissimo”.

“Vedere quattro allenatori non è affatto un bel segnale. Sono tanti, vuol dire che qualcosa non è andato per il verso giusto. Non vivo da vicino la situazione, ma i numeri sono spietati: il Benevento ha fatto pochi gol e ha vinto soltanto una partita nel girone di ritorno. Sono momenti in cui bisogna tirare fuori l’orgoglio, altrimenti non è semplice. Sembra un vero e proprio incubo, soprattutto se si leggono i nomi che compongono la rosa. Il pubblico non merita tutto questo, così come il presidente Vigorito. Non lo conosco, ma dispiace per ciò che sta vivendo. Mi dicono che sia una persona per bene che ha molto a cuore il Benevento. La salvezza sarebbe un miracolo calcistico, ma sarà molto complicato. Bisogna essere fiduciosi: mi auguro che con l’esperienza, la Strega possa risollevarsi”.

“A Benevento ho vissuto qualcosa di unico. Sono stato soltanto un anno nel Sannio, ma sono quelle esperienze belle che ti riportano indietro nel tempo. Vedo che c’è tanto affetto verso quella formazione che vinse i play off con il Messina nel 1999. Adesso bisogna pensare al presente e al futuro. Mi auguro che possa arrivare la salvezza. Il Benevento lo seguo sempre con tanto affetto”.