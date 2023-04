Palermo, un argento e un bronzo per due irpini nei Master 2023 di combattimento

Si sono svolti lo scorso 23 aprile presso il palazzetto dello Sport “Dalla Chiesa – Setticarraro” di Bagheria (PA), i Campionati Italiani Master 2023 di combattimento, organizzati dalla Federazione Italiana Taekwondo.

La gara ha visto la partecipazione degli atleti “over 35” provenienti da tutte le regioni italiane, tra cui i Tecnici del Centro Taekwondo Irpino Luigi Saldutto e Rocco Giannelli che hanno dato prova di grande forza di volontà e determinazione.

Medaglia d’Argento per Luigi Saldutto nella categoria +80 Kg, che è stato sconfitto in una finale molto combattuta dall’atleta del posto Danilo Lo Iacono. Medaglia di Bronzo per Rocco Giannelli nella categoria -68 Kg, che dopo una serie di bellissimi incontri di alto livello ha perso contro Simone Arduini che si aggiudicherà l’oro di categoria.

“E’ stata una bellissima manifestazione sportiva non solo dal punto di vista agonistico – dichiarano i Maestri Saldutto e Giannelli – Poter gareggiare avendo la propria famiglia sugli spalti non ha prezzo. Grande plauso per questo va al Presidente della Federazione Italiana Taekwondo Dott. Angelo CITO, che ha saputo creare le condizioni giuste per permettere tutto ciò”.