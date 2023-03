Polisportiva Lioni, brutta sconfitta al “Nino Norlano”, ora si perdono sicurezze

La Polisportiva Lioni subisce una sconfitta per 2-0 al “Nino Iorlano” nello scontro diretto con gli 11 del Giffoni Sei Casali.

La formazione lionese viene punita nel secondo tempo quando gli ospiti in otto minuti piazzano i colpi vincenti con Itri e Giorgio, bravi ad approfittare di una fase difensiva avversaria in confusione. Il doppio vantaggio giffonese infligge un duro colpo al Lioni, che non riesce a organizzare una reazione efficace.

Un brutto passo falso in casa per i ragazzi di mister Gabriele Caruso, che non era presente in panchina perchè squalificato. Adesso il loro cammino sulla strada che porta verso la permanenza in Eccellenza è compromesso. Il secondo stop consecutivo fa rimanere la Pol. Lioni bloccata a 36 punti in classifica, con un vantaggio di +1 dalla zona playout, situazione che non può far stare tranquilli.