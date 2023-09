Promozione Girone C: Heraclea e Lions Grotta a punteggio pieno

Nel pomeriggio si sono giocati gli anticipi della quarta giornata del campionato di Promozione Campania – girone C.

Il Cimitile di mister Manna centra la prima vittoria in campionato a scapito della Forza e Coraggio, grazie alle reti di Di Meo e Matrisciano. I padroni di casa si portano così a 4 punti, uscendo dalle zone basse della classifica.

Non va oltre l’1-1 la Savignanese che, dopo aver condotto la partita, per un ampio periodo grazie ad un gran gol di Cataruozzolo, si fa rimontare al 35’ del secondo tempo dai padroni di casa del Montesarchio. Con il goal di Jallow, i sanniti si portano a quota 5 punti, uno in meno dell’avversaria odierna.

Continua il fantastico ruolino di marcia del Lions Grotta che batte a domicilio il Virtus Goti 97. La sblocca subito Riccio, al 5° goal stagionale in 4 partite e la chiude Brogna nei minuti finali del secondo tempo. Da segnalare al 40esimo del secondo tempo una doppia espulsione, una per parte, che ha costretto entrambe le squadre a terminare la partita in 10 uomini.

Se il Lions Grotta non si ferma, non è da meno l’Heraclea che oggi ha battuto a domicilio il G.Carotenuto per 9-1. Di Falconieri (3), Msatfi (2), Ferrantino, Carella, Ceglia e D’Onofrio le reti. Di Del Percio il gol della bandiera per i padroni di casa. Risultato senza storia con la prima della classe che demolisce la squadra ultima in classifica.

Domani si giocheranno le restanti partite: Saviano 1960 – Sporting Pietrelcina, San Vitaliano – Marigliano, Baiano – Terzigno, LMM Montemiletto – Castelpoto.