Montella, Eugenio Bennato in concerto

Prosegue con successo la manifestazione “Francesco d’Incanto” presso il Complesso Conventuale San Francesco a Folloni di Montella (AV), a cura del Direttore Artistico Roberto D’Agnese. La festa quest’anno si concentra sul tema “Tu sei dimora” per celebrare il valore dell’accoglienza. Di forte significato anche la marcia senza confini e l’accensione della lampada dei comuni.

Questa sera, per concludere l’evento nei migliori dei modi, l’artista Eugenio Bennato allieterà il pubblico con la sua musica a partire dalle ore 22.00.

L’artista nasce a Napoli il 16 Marzo 1948, laureato in fisica, fonda insieme a Carlo D’Angiò la Nuova Compagnia di Canto Popolare (1969) e Musicanova (1976). Compone colonne sonore per cinema, teatro e balletto classico. Nel 1998 fonda il movimento “Taranta power” in cui chiama a raccolta i grandi maestri della musica etnica delle varie Regioni del Sud. Il movimento, che esordisce a Lecce, conquista immediatamente decine di migliaia di giovani, partendo dalla pubblicazione di due LP diventati storici, “Lezioni di tarantella” e “La tarantella del Gargano”. Nel 2000 fonda a Bologna, con la collaborazione di Silvia Coarelli e Maristella Martella, la Scuola di Tarantella e danze popolari del Mediterraneo. Il cantautore partenopeo con la sua band tiene concerti in tutto il mondo: Europa, Canada, Stati Uniti, Venezuela, Cile, Argentina, Brasile, Marocco, Algeria, Tunisia, Egitto, Turchia, Siria, Filippine, Corea, Tailandia, Angola, Mozambico, Australia. Nel 2002 esce l’album “Che il Mediterraneo sia”, risuona per la prima volta la vocalità della lingua araba grazie all’apporto di artisti extracomunitari. Nel 2007 esce l’album dal titolo “Sponda sud”, interamente composto da brani inediti. La canzone che dà il titolo all’album viene scritta e registrata ad Addis Abeba, con la partecipazione di un coro di voci bianche composto dai bambini di una scuola elementare della capitale. Nel 2008 Eugenio Bennato accetta l’invito del Festival di Sanremo e vi partecipa con il brano “Grande Sud”, interpretato insieme alla straordinaria voce di Pietra Montecorvino. In quella occasione per la prima volta alla platea sanremese e televisiva viene offerta la sonorità della chitarra battente. Per l’editore Rubbettino nel 2012 pubblica “Ninco Nanco deve morire – Viaggio nella storia e nella musica del Sud”. “Da che sud è sud” esce nel 2017. Ne fa seguito un tour teatrale in tutt’Italia e sei prestigiose date nelle maggiori capitali nordafricane: Rabat, Cairo, Tunisi, Algeri, Orano, Tangeri. Il concerto al Teatro dell’Opera del Cairo è la prima apparizione di un musicista italiano dopo il tragico caso Regeni. Nel 2018 il Parlamento Europeo lo invita a Bruxelles per un concerto in occasione della giornata dedicata ai diritti umani. Nel marzo 2020 “Qualcuno sulla terra” diviene un disco pubblicato dalla label Sponda Sud. In questa occasione, con “Le Voci del Sud”, incide anche “A Sud di Mozart”, suite in tre atti scritta in passato a quattro mani con Carlo D’Angiò.