Oncology Network Center, sarà presentato alla “Welfair – La fiera del fare sanità” di Roma

Giornata storica per la lotta contro il cancro per “Benevento ed il Sannio” per il lancio di “ONCOLOGY Network Center”, rete di eccellenza basata sulle competenze e le esperienze condivise dall’Ospedale Sacro Cuore di Gesù – Fatebenefratelli di Benevento, dalla Casa di Cura Villa Maria di Mirabella Eclano, da Tecno Bios Polo Biotecnologico, dal Centro Delta e da Genus Biotech.

Il Comitato Scientifico di ONCOLOGY Network Center, che annovera una importante partnership con la Facoltà di Biotecnologia dell’Università degli Studi del Sannio, vanta alla Direzione Scientifica il dott. Antonio Febbraro, noto esperto della materia ed attuale responsabile della U.O.C. di Oncologia dell’Ospedale FBF Sacro Cuore di Gesù.

Ricordiamo che la firma del documento costitutivo di “ONCOLOGY Network Center” sottoscritto da Fra Luigi Gagliardotto (Superiore della Provincia Religiosa Romana di San Pietro – Fatebenefratelli), dal dott. Domenico Covotta (rappresentante legale della Casa di Cura Villa Maria di Mirabella Eclano), dal dott. Piero Porcaro (rappresentante legale di Tecnobios), e la dott.ssa Viola Sabrina (rappresentante legale del Centro Delta e di Genus Biotech) è avvenuta lo scorso 26 luglio.

L’obiettivo principale di ONCOLOGY Network Center è quello di ampliare e migliorare la qualità dei servizi sanitari e sociosanitari attraverso un’organizzazione collaborativa che sostenga lo sviluppo delle imprese partecipanti. Questo mediante l’attuazione del Programma di Rete che avrà il compito di collaborare con altre strutture sanitarie al fine di garantire la presa in carico completa dei pazienti oncologici, dalla prevenzione all’applicazione della medicina di precisione.

La Provincia Religiosa Romana dell’Ordine dei Fatebenefratelli, con i suoi quattro Ospedali “San Pietro – Roma, Sacro Cuore di Gesù – Benevento, Buon Consiglio – Napoli e Buccheri La Ferla – Palermo), svolgerà un ruolo chiave nella diagnosi e nel trattamento delle principali patologie oncologiche addominali e toraciche in collaborazione con la Casa di Cura Villa Maria e Tecno Bios, che promuoveranno la ricerca clinica traslazionale.

Tecno Bios si occuperà della produzione di dispositivi medici e kit diagnostici in vitro (IVD), Centro Delta fornirà diagnostica oncologica istopatologica e molecolare, mentre la ricerca e lo sviluppo saranno affidati a Genus Biotech.

Il dott. Antonio Febbraro (direttore scientifico) ha sottolineato l’importanza dell’ evento per il Sannio e l’Irpinia, affermando che questa è la prima realizzazione in Campania di un modello organizzativo ed integrativo tra diverse realtà imprenditoriali, tutte impegnate nel settore sanitario. Ha, inoltre, evidenziato l’impegno dell’Ospedale Sacro Cuore di Gesù Fatebenefratelli nel fornire cure all’avanguardia, rispettando la mission carismatica dell’Ordine di San Giovanni di Dio.

Il dott. Domenico Covotta ha affermato che Villa Maria (di cui è rappresentante legale), è una struttura sanitaria che dal 1955 è un punto di riferimento importante per il territorio e per le aree interne della Campania. La rete costruita con Tecnobios, Università del Sannio e Fatebenefratelli è un’ulteriore crescita per la nostra casa di cura e tutti insieme abbiamo un solo obiettivo: migliorare la qualità della sanità campana e non solo. E’ giunto il tempo di lavorare insieme per elevare le condizioni di comunità che meritano una seria e lodevole progettazione per affrontare seriamente il futuro. La priorità, inoltre, è anche quella di ridurre la sproporzionata mobilità passiva interna ed evitare, dunque, che i cittadini del nostro territorio siano costretti ad emigrare altrove per ricevere una prestazione ambulatoriale con un evidente danno economico”.

ONCOLOGY Network Center sarà presentata ufficialmente alla fiera “Welfair – La fiera del fare sanità”, evento unico che riunisce amministratori della governance pubblica, esponenti delle società scientifiche mediche e aziende tecnologiche del settore. La collaborazione tra questi attori è fondamentale per la sostenibilità del SSN, la qualità della vita della popolazione e lo sviluppo industriale dell’Italia nel campo delle tecnologie mediche.

Per scoprire di più su ONCOLOGY Network Center ed il suo impegno nella lotta contro il cancro è possibile visitare lo stand nel padiglione 9, vicino alla Welfair Arena – ROMA: MERCOLEDÌ 18 OTTOBRE: 9.30 – 18.30; GIOVEDÌ 19 OTTOBRE: 9.30 – 18.30; VENERDÌ 20 OTTOBRE: 9.30 – 16.30