Teatro Solimene, secondo appuntamento della stagione teatrale con la Matassa.

Sabato 22 Aprile ore 20:30 al Teatro Solimene di Montella (AV), in occasione del secondo appuntamento della terza stagione teatrale, ci sarà lo spettacolo della compagnia Vernicefresca La Matassa interpretato dagli attori irpini Nicola Mariconda e Rossella Massari

Domenico è furente, Filumena è indomabile. Queste le premesse di un dibattito che vede il pubblico coinvolto in prima persona, come all’interno di un’aula di tribunale o in una pubblica piazza. In scena un uomo e una donna, l’uno difensore di sè stesso, l’altra chiede giustizia. Parlano al pubblico, chiedono di essere compresi, creduti. Le loro debolezze sono il motore delle loro colpe. Le loro parole restano impresse, scritte con gessetti bianchi su un muro nero. Come se scrivere le parole che diciamo possa renderle vere, vive. E come se cancellarle bastasse a non farle esistere più. Il coinvolgimento esterno tuttavia va scemando via via che la storia si snoda e che la relazione tra Domenico e Filumena si sviscera fino ad arrivare all’essenza del loro legame.

La Stagione teatrale diretta da Angelo Sateriale, è stata fortemente voluta dall’Amministrazione comunale di Montella con il supporto di Spectra Service.

LA MATASSA