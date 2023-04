Benevento. Nuovo Puc: gruppo Pd protesta.

Il gruppo consiliare Pd interviene sul nuovo strumento urbanistico comunale del Comune di Benevento: “Il gruppo consiliare del PD si è riunito con il team di tecnici e professionisti che coadiuvano l’attività consiliare nelle materie urbanistiche. In particolare, il gruppo di lavoro ha posto l’attenzione sulla determina dirigenziale avente ad oggetto la prenotazione di spesa per l’affidamento dell’incarico di redazione del nuovo strumento urbanistico comunale per l’importo complessivo di € 144.000,00.

I riferimenti normativi indicati nel corpo della determina (la legge regionale 13/2022 e la legge regionale 18/2022) non sembrano giustificare il carattere di urgenza per la prenotazione delle somme da corrispondere per l’attivazione della redazione del nuovo PUC, in quanto si riferiscono a fattispecie diverse.

Infatti, la scadenza del 31/12/2023 (LR 13/2022- Rigenerazione Urbana) attiene all’adeguamento dei PUC vigenti alla suddetta legge; la seconda (LR18/2022), invece, ai Comuni sprovvisti di PUC e a rischio di commissariamento che devono adottare lo strumento urbanistico entro il 30/06/2023 e approvarlo entro fine anno.

In ambedue i casi, risulta chiaro che l’urgenza del reperimento dei fondi necessari alla redazione del nuovo PUC non ha nulla a che vedere con le norme regionali invocate nell’atto. Siamo di fronte a una svista ?

Si evidenzia inoltre che l’amministrazione comunale, dopo aver speso già €. 90.000,00 circa per l’affidamento dei servizi tecnici per la redazione di variante al PUC, RUEC e Vas (affidamento poi rescisso con determina del 17 febbraio scorso), si accinge ad impegnare ulteriori somme senza che si rinvenga il carattere di urgenza.

Il gruppo consiliare del PD, infine, continuerà l’approfondimento sulle materie urbanistiche nei prossimi appuntamenti con i professionisti di area che avranno ad oggetto le numerose progettazioni che l’Amministrazione intenderà intraprendere”.