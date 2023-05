A16, ancora una volta un autobus va in fiamme, rabbia tra i passeggeri

Ancora una volta sfiorata la tragedia, questa mattina un autobus dell’Air che viaggiava sulla A16 ha preso fuoco mentre procedeva verso Napoli.

I passeggeri sono dovuti scendere dal mezzo pubblico e hanno dovuto attendere l’arrivo del nuovo autobus sotto una pioggia incessante, tra il panico per quanto accaduto e la rabbia per una situazione che si è vista già altre volte in passato, causata da mezzi vecchi che andrebbero sostituiti o tenuti sotto controllo attraverso opportuni interventi di manutenzione che non siano sporadici.