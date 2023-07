Ariano, serata al “Sunny Sunday” denunciato ragazzo per materiale esplodente

Ariano Irpino (AV), nell’ambito di un servizio di controllo amministrativo effettuato in occasione della manifestazione serale denominata “SUNNY SUNDAY”, svoltasi in Ariano Irpino – località Camporeale, ha deferito all’A.G., in stato di libertà, un trentacinquenne del posto, in quanto ritenuto responsabile del reato di fabbricazione o commercio abusivi di materie esplodenti, sottoposti a sequestro del materiale ritenuto illegale.