Avellino, controlli settore agroalimentare

Il Gruppo Carabinieri Forestale di Avellino effettua costantemente azione di controllo e repressione dei reati nel settore agroalimentare a tutela della salubrità dei prodotti e della salute dei consumatori.

I militari della Stazione Carabinieri Forestale di Serino, con una mirata attività di controllo nel settore agroalimentare e congiuntamente a personale dell’ASL di Avellino, hanno deferito all’Autorità Giudiziaria il titolare di una attività di produzione di alimenti da forno poiché accertavano, presso la sede operativa della citata attività commerciale, la produzione di pane utilizzando due forni alimentati, come combustibile, da rifiuti speciali consistenti in scarti di lavorazione del legno, profilati in legno, cornici e segatura.

La combustione di tali rifiuti produceva emissione in atmosfera con valori non consentiti dalle normative vigenti.

L’attività è stata sospesa e sono stati sottoposti a sequestro cinque big bags contenenti scarti di lavorazione del legno, profilati in legno, cornici e segatura, per un quantitativo stimato di circa 10 quintali.