Avellino, il M.I.D lancia un forte messaggio

In occasione del concerto di questa sera ad Avellino M.I.D., Cadapa e In ricordo di Lacuna lanciano un forte messaggio di sensibilizzazione.

Questa sera ad Avellino ci sarà un concerto molto atteso durante il quale si esibiranno diversi artisti della musicale italiana nazionale e non, con l’occasione Sara Spiniello referente Cadapa ed In ricordo di Lacuna e Giovanni Esposito per il M.I.D. desiderano lanciare un messaggio forte di sensibilizzazione che possa aprire gli occhi e toccare il cuore di ogni persona, soprattutto dei giovani che stasera saranno presenti allo spettacolo:

Non abusate dell’alcol durante il concerto. Sappiamo quanto può essere irresistibile lasciarsi andare e godersi la musica con una bevanda in mano, ma ricordate che l’eccesso di alcol può rovinare l’esperienza non solo per voi stessi, ma anche per gli altri partecipanti.

Bevete con moderazione e siate consapevoli dei vostri limiti.

Rispettate la città di Avellino.

Non sporcate, gettate i rifiuti negli appositi contenitori e cercate di mantenere l’area pulita. Dobbiamo ricordare che non siamo gli unici ad abitare questo luogo e dobbiamo mantenerlo pulito anche per gli altri cittadini, residente e non.

Rispettate gli orari stabiliti per l’inizio del concerto ed evitate di fare rumore eccessivo dopo l’evento.

Dopo il concerto, molte persone potrebbero essere stanche e desiderose di riposare. Quindi, una volta terminato lo spettacolo, siate gentili e riducete al minimo il rumore che potrebbe disturbare la tranquillità pubblica.

Non portate i vostri cani al concerto. Mentre apprezziamo la passione che avete per la musica dal vivo e il desiderio di condividere questi momenti speciali con i vostri amici a quattro zampe, è importante considerare il benessere e la sicurezza degli animali. I cani sono noti per la loro sensibilità agli alti volumi sonori e alle folle rumorose. La musica ad alto volume, comune durante i concerti, potrebbe spaventare i cani e causare loro ansia e stress. Essi possono reagire in modi imprevedibili, mettendo a rischio la propria incolumità e quella degli altri partecipanti all’evento.

Inoltre, la folla e l’atmosfera eccitante dei concerti possono essere schiaccianti e opprimenti per i cani, soprattutto se non sono abituati a queste situazioni. Ciò potrebbe portarli a fuggire o a cercare di trovare un luogo sicuro lontano dall’agitazione. Questo comportamento potrebbe causare incidenti o la perdita del cane stesso.

Questo evento è un’opportunità, soprattutto per i giovani, per creare ricordi indimenticabili e per sentirsi felici insieme ed il nostro vuole essere semplicemente un invito a partecipare al concerto nel modo più responsabile possibile per se stessi e per gli altri.