Avellino, incontro musicale per la Festa della Donna al Polo Giovani.

In prossimità della giornata dell’8 marzo, dedicata alla donna, presso l’auditorium del “Polo Giovani” in via Annarumma ad Avellino si terrà un incontro musicale sulle note della “Buona novella” di De André che si sofferma sula figura di Maria, come ragazza madre.

Ad intervallare i momenti musicali, una serie di letture interpretate da donne, infine l’intervento conclusivo del vescovo monsignor Arturo Aiello. L’appuntamento è per martedì 7 marzo alle 19:30.