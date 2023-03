Gesualdo, “4 passi nel vino”: cerimonia per la consegna degli attestati.

A conclusione del corso di avvicinamento al vino “4 passi nel vino”, la Delegazione ONAV di Avellino, in collaborazione con Decànta Enoteca/Bistrot, è lieta di presentare la cerimonia di consegna degli attestati finali che si svolgerà venerdì 3 marzo a partire dalle ore 20:00.

Per l’occasione, il Decànta, Enoteca/ Bistrot con Cucina, ha elaborato un apposito menu degustazione, in cui piatti territoriali saranno rivisitati in chiave contemporanea, per consegnare a tutti i partecipanti un’esperienza gastronomica unica.

In accompagnamento, sarò previsto un banco di assaggio a cura di ONAV Avellino, rappresentativo di numerose referenze, differenti tra loro per vitigni, denominazioni, tipologie e millesimi, per condividere insieme la passione per il buon vino, nel pieno rispetto della cultura del bere consapevole.