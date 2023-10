Avellino, “Piano di Zona Sociale Ambito A04”: il M.I.D. si esprime

Piano di Zona Sociale Ambito A04 il M.I.D. e il Movimento Insieme per Avellino e l’Irpinia: “Ancora un ennesimo giochetto politico dei sindaci alle spalle dei cittadini in difficoltà, una vergogna consumata”.

La nota del M.I.D. e del Movimento Insieme per Avellino e l’Irpinia rispetto alla mancata approvazione del bilancio dell’Ambito A04 Avellino.

Il M.I.D. e il Movimento Insieme per Avellino e l’Irpinia senza parole e sconcertati dalla notizia raccolta dai media rispetto alla mancata approvazione del bilancio del Piano Sociale di Zona dell’Azienda Consortile A04 Avellino, la quale comporta l’ennesimo rallentamento rispetto all’erogazione dei servizi in ambito Politiche Sociali e ai danni soprattutto dei cittadini e delle famiglie in difficoltà, un balletto politico dei sindaci vergognoso e caratterizzato da assenze tattiche che fanno cadere il numero legale delle assemblee in cui dovrebbero essere adottati i provvedimenti indispensabili a favorire soprattutto le persone con disabilità.

Quanto dobbiamo ancora attendere per il corretto funzionamento dell’Ambito?

Quanto ancora i cittadini devono attendere per usufruire a pieno dei servizi?

Ai Sindaci cominciando dal Comune capofila Avellino l’onere di voler rispondere alle nostre domande, risposte che ormai da tempo tardano ad arrivare ma che i cittadini e noi attendiamo invano, agli eventi di divertimento seguano risposte concrete anche su queste problematiche fondamentali.