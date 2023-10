Benevento, riprende vita l’Hortus Conclusus: ieri l’inaugurazione del restauro dell’area.

Il ministro della cultura, Gennaro Sangiuliano, ieri è giunto a Benevento, per inaugurare lo spazio dedicato all’ Hortus Conclusus. Si tratta di un’opera a cura di Domenico Palladino in collaborazione con gli architetti Roberto Serino e Pasquale Palmieri e il lightning designer Filippo Cannata.

Ciò è stato possibile grazie ai fondi del Programma Integrato Città Sostenibile-PICS. L’area, deteriorata dai fenomeni atmosferici e dal tempo, urgeva di un’operazione di restauro. Soprattutto per il deterioramento delle opere d’arte.

La genesi del nome proviene dal latino e fa riferimento ad un giardino chiuso e un luogo segreto e isolato dove gli asceti potevano avvicinarsi a Dio tramite la meditazione.

Per Palladino l’Hortus è luogo di conforto dall’eterna lotta che ogni uomo vive nel mondo concreto così come nella propria interiorità, alla ricerca della pace. E’ un invito a intraprendere un personale percorso della memoria che serva a rivalutare il passato e se stessi.

L’artista cerca di esprimere questo concetto servendosi degli elementi che si rifanno al mito e alla storia di Benevento.

La nuova area, di cui già ci si serviva per conferenze e rappresentazioni teatrali, è stata riprogettata per diventare anche punto di incontro e di riferimento all’interno del contesto sociale e urbano.