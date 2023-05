Benevento. Giornata ecologica: sensibilizzazione ed educazione per la cultura dell’ambiente.

Ennesima giornata ecologica questa mattina in città: coinvolta in questa circostanza Contrada Pezzapiana. Prosegue l’opera di volontariato dei Comitati cittadini in collaborazione con l’amministrazione comunale e gli operatori di Asia Benevento per interventi straordinari di pulizia, di rimozione dei rifiuti abbandonati e per il decoro. Presenti ed attivi nell’operazione di rimozione molti consiglieri comunali: Luisa Petrone, Marika Mignone, Marcello Palladino, Antonio Picariello e la consigliera con delega alle Contrade Loredana Iannelli. Le iniziative vogliono anche svolgere un’opera di sensibilizzazione e di educazione per una cultura dell’ambiente: le scope, i guanti e le buste per la raccolta, e soprattutto la buona volontà vogliono essere altrettanto segnali a quella parte della popolazione meno sensibile su questi temi. Il problema vero è quello di giungere finalmente ad una consapevolezza diffusa sull’importanza della raccolta differenziata che è un metodo di rilevante interesse, anche economico, in quanto una buona raccolta differenziata contribuisce certamente ad abbassare la tariffa sui rifiuti. Su questo fronte, in particolare, gioverebbe che i cittadini comprendessero la necessità di non buttare il vetro a casaccio per le aree periferiche, ma negli appositi carelli gialli.

Il consigliere Marcello Palladino: “Sono fondamentali la partecipazione e le iniziative. Ringraziamo i volontari. Auspichiamo sempre maggiore partecipazione da parte dei cittadini. L’ente Comune fa ciò che può con il suo bilancio e le sue risorse”. Il consigliere ha ricordato che questa formula era partita in fase sperimentale e che poi, grazie alla caparbietà della Iannelli, ha avuto i suoi frutti. “Noi non vogliamo trascurare la periferia della città. Bisogna sostenere le associazioni”.

La delegate alle contrade Loredana Iannelli ha sottolineato: “E’ complicato, le aree sono veramente vaste. Ma c’è tanto da fare anche nelle periferie. Ora ci focalizziamo sui punti informativi dove l’Asia avrà uno stand unitamente alla raccolta del vetro per sensibilizzare sulla differenziata. Vogliamo incontrare i cittadini per migliorare sempre di più risultati e una raccolta sempre più concreta”

Presente questa mattina anche uno stand “Resto al Sud”, misura del governo per incentivare la nascita e lo sviluppo di nuove realtà imprenditoriali e libero professionali nel Mezzogiorno.