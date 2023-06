Benevento, il 16 giugno: convegno sulle Tecniche di Evoluzione Assistita in agricoltura.

Le Tecniche di Evoluzione Assistita (TEA), come la cisgenesi e il genome editing, rendono più mirate, precise e tempestive le sperimentazioni in agricoltura per produrre nuove varietà e permettono, allo stesso modo, a numerosi ricercatori del Mezzogiorno di migliorare il potenziale innovativo da mettere a disposizione delle imprese agricole.

Per approfondire l’argomento, Confagricoltura Benevento, guidata dal presidente Antonio Casazza, insieme al Dipartimento di Agraria della Federico II di Napoli e alla Sezione Sud–Ovest dell’Accademia dei Georgofili, hanno promosso un convegno sul tema: “Le tecnologie di evoluzione assistita e le opportunità per le filiere strategiche del vino e dell’olio”. Sarà un pomeriggio di analisi e studio per divulgare le potenzialità delle TEA rispetto allo sviluppo e alla crescita di due filiere strategiche, l’olio e il vino, per l’agricoltura della regione Campania.

L’appuntamento è per venerdì pomeriggio, 16 giugno 2023, presso il salone delle conferenze della Camera di commercio di Benevento. A portare i saluti istituzionali saranno il sindaco di Benevento Clemente Mastella, il presidente della Provincia Nino Lombardi, il presidente onorario UPA Benevento prof. Pietro Perlingieri, Fabrizio Marzano presidente di Confagricoltura Campania, Rosario Di Lorenzo, presidente Sezione Sud-Ovest Accademia dei Georgofili e Danilo Ercolini direttore del Dipartimento di Agraria Università Federico II Napoli. Ad introdurre i lavori sarà Antonio Casazza, presidente Confagricoltura Benevento per poi entrare nello specifico con gli interventi di Luigi Frusciante – professore emerito di genetica agraria-: “Prepararsi al futuro con le TEA: opportunità e sfide per il settore agroalimentare”. Riccardo Aversano – Dipartimento di Agraria Federico II: “Le TEA e le opportunità per il settore vitivinicolo”. Samanta Zelasco – Centro di Ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura: “Le TEA e le opportunità per il settore olivicolo”. Riccardo Vecchio – Dipartimento di Agraria, Università Federico II: “Le TEA e i risvolti economici e di mercato per il comparto vitivinicolo”.

Moderati dalla prof. Stefania De Pascale, i lavori si concluderanno con l’intervento di Nicola Caputo, assessore all’Agricoltura Regione Campania e di Massimiliano Giansanti, presidente Confagricoltura, da sempre impegnato –da imprenditore agricolo- per sostenere il progresso e l’innovazione in agricoltura e per promuovere la crescita e lo sviluppo sostenibile del comparto agricolo. “Il miglioramento genetico sta procedendo molto rapidamente negli ultimi anni. Con le TEA è già più agevole ottenere linee in grado di resistere maggiormente alle avversità, con rese superiori e che richiedono meno fattori produttivi con benefici economici e per l’ecosistema. Una prospettiva che si coniuga con la esigenza di una agricoltura moderna ed innovativa, sempre più sostenibile ed al passo con i tempi. “Il confronto costituirà l’occasione per conoscere più approfonditamente queste tecniche –afferma il presidente Antonio Casazza– e per valutare assieme l’enorme contributo che esse, come tutte le innovazioni, possono garantire al fine di coniugare produzioni sostenibili e di qualità, tradizione ed innovazione”.