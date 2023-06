Melizzano, 16 giugno la presentazione dei libri: ”Il Velo Dentro” e ”Dal Piombo all’Oro”.

Prenderà luogo presso la soprannominata Casa Le Bellucci (in Palazzo Bellucci) in via Tiglio,12 a Melizzano (BN), venerdì 16 giugno alle ore 18.30, una particolare e insolita presentazione dei libri: Il Velo Dentro e Dal Piombo all’Oro – racconti trasformativi tra immagini e parole.

Il dialogo a porte aperte sui contenuti autobiografici e trasformativi sarà a cura delle stesse autrici, rispettivamente: Rosanna Maryam Sirignano e Lucia Sofia Bellucci.

Il Velo Dentro edito da Villaggio Maori racconta la storia autobiografica dell’autrice e in particolare del suo ritorno all’Islam, del suo viaggiare per ritrovare se stessa e dell’affacciarsi al mondo con vesti nuove e più rappresentative della sua personalità.

Un viaggio interiore, con l’autrice Rosanna Maryam Sirignano, lungo anni per risalire la china di un percorso tra ostacoli, scoperte, studi e immersione profonda nell’essere.

Fondatrice di MaryamEd (https://www.maryamed.it), spazio online per la formazione oltre i confini per gli appassionati del mondo arabo-islamico, studiosi e curiosi che si lasciano ispirare dalla conoscenza oltre i soliti confini, appunto.

Rosanna Maryam Sirignano insegna arabo standard, classico ed è specializzata in dialetto siriano e in quello palestinese. È anche mediatrice culturale e consulente free-lance.

È una danzatrice premiata a livello nazionale e trasmette insegnamenti sulla gestione del tempo traendo spunti e insegnamenti dal mondo arabo-islamico, di cui è anche guida spirituale.

Dal Piombo all’Oro – racconti trasformativi tra immagini e parole, edito da Marco Serra Tarantola, è un testo che invita ad aprire gli occhi interiori e a scoprire il nucleo autentico di chi siamo attraverso narrazioni potenzianti e trasformativi. Pedagogia e creatività sono intrecciate in un unico testo per accompagnare il lettore in un viaggio interiore dalle infinite possibilità e risorse.

Il richiamo all’alchimia è evidente sin dal titolo e induce alla comprensione (nella sua accezione etimologica più autentica) cominciando a mettere da parte la mente ordinaria, anche grazie all’osservazione delle illustrazioni a cura di Bianca Maria Buffoli, per aprirsi al pensiero del cuore che abbraccia il coraggio la fede e l’amore.

Trasmutare le narrazioni degli eventi che ci accadono per accedere ad uno spazio diverso dal solito che può diventare l’inizio di una nuova vita, così come accade nella lavorazione dal piombo.

Non un libro con immagini, ma un libro di immagini e parole, dove entrambe le forme di linguaggio sono intrecciate hanno lo stesso peso e si integrano arrivando a comunicare in modi diversi; abituando alla diversità e alla varietà. Nello specifico ci sono 38 tavole realizzate con pennino e china, bianche e nere con qualche tocco di colore, tre delle quali sono nobilitate da foglia d’oro.

Un testo, dai caratteri medi, per dare la possibilità anche ai bambini +8 di leggere in autonomia. L’autrice, Lucia Sofia Bellucci, è pedagogista, scrive e si occupa anche di arte. Le autrici saranno in dialogo sui punti di contatto tra i due testi fortemente autobiografici, come risultato di un essenza delle loro esperienze più profonde.

A dare ulteriore valore alla componente artistica vi saranno anche le letture di alcune pagine tratte dai testi sopraccitati, a cura dell’attore e regista teatrale Massimiliano Foà.

Casa Le Bellucci, così chiamata perché ereditata da tre sorelle Bellucci, è nello storico e omonimo Palazzo del 1700 che conserva ancora le rifiniture autentiche dell’epoca. Immerso nel cuore del Sannio, nel polmone verde campano, torna ad essere uno scrigno di cultura e piccoli tesori da esplorare.