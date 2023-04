Benevento, infortuni sul lavoro, Villanova: “nel Sannio trend in crescita”.

Sono stati 1400 gli infortuni sul lavoro nel 2022 e rispetto all’anno precedente si è registrato un aumento del 100% nel settore edilizio. Un quadro desolante ed amaro, appena mitigato dal fatto che le statistiche dell’infortunistica ricomprendono anche quanti sono stati contagiati dal Covid 19 sul posto di lavoro. I dati sono emersi oggi nel corso di un incontro ufficiale promosso dalla Cfs dal titolo “Sicurezza e salute nell’era digitale, innovare per proteggere i lavoratori”. Si è discusso di quanto sia ormai necessario investire nella prevenzione degli infortuni e utilizzando l’evoluzione della tecnologica è possibile migliorare gli standard di sicurezza. L’obiettivo è quello di assicurarsi che i dipendenti non vengano esposti ad alcun tipo di rischio indesiderato durante lo svolgimento della propria mansione. Un camper a piazza Roma è stato predisposto per tutte le informazioni teoriche necessarie.

Il progresso tecnologico offre, infatti, nuove opportunità che possono aumentare notevolmente le prestazioni e l’organizzazione, ma può anche portare a rischi emergenti o crescenti in termini di sicurezza e salute sul posto di lavoro. Anna Villanova, responsabile della sede Inail di Benevento, ha illustrato i numeri che nascondono drammi umani e sofferenza: “La provincia di Benevento fa segnalare un aumento importante di infortuni sul lavoro rispetto allo scorso anno. In particolare sono 64 quelli riguardanti l’edilizia rispetto alla metà del 2021. Un dato, questo, probabilmente legati ai fondi del Pnrr destinati al superbonus. Sono importanti sia la formazione che l’informazione per fare in modo che i lavoratori e gli imprenditori possano investire in sicurezza”.

Fulvio Pirchio, vicepresidente CFS Benevento sposa la stessa tesi: “Occorre aumentare la prevenzione sui rischi dei lavoratori, che in questo territorio hanno risposto in maniera concreta. Vogliamo limitare i rischi e creare nuovi stili di vita nel lavoro edile”.

Nella circostanza è intervenuto anche l’assessore ai Lavori Pubblici, Mario Pasquariello: “La sicurezza dei luoghi di lavoro è fondamentale la sinergia tra gli enti. Una maggiore sicurezza può essere un buon viatico per la competitività delle nostre imprese. Noi come ente vogliamo essere vicini a chi opera per i lavoratori in totale sicurezza”.

Gaetano Natullo docente dell’Università degli studi del Sannio ha spiegato che “la sicurezza sul lavoro è un tema centrale. Noi come Università abbiamo organizzato un corso sulla sicurezza sul lavoro per l’interdisciplinarità. Sono necessarie competenze tecniche ma fondamentale è la prevenzione”