Benevento, nuovo codice appalti, il focus di approfondimento con Ance.

ANCE Benevento, in collaborazione con Confindustria Benevento e Provincia di Benevento, organizza per il 19 giugno con inizio alle ore 17.00, presso la Rocca dei Rettori, il Focus di approfondimento “Le Modifiche al nuovo codice degli Appalti”.

L’iniziativa del 19 giugno mira a parlare alle imprese, amministrazioni e ordini professionali, al fine di fornire risposte e a favorire la divulgazione e la conoscenza delle novità in vista dell’attuazione delle disposizioni previste per il prossimo 1° luglio. Un primo momento di confronto è volto a costruire un percorso in cui ciascuno si senta protagonista, sia in grado di affrontare in anticipo le criticità che potrebbero conseguire dalle novità introdotte ed evitare così l’insorgere di possibili contenziosi.

L’attuale riforma del Codice degli appalti deve, infatti, rappresentare il primo passo per favorire le capacità di spesa e raggiungere così il principale obiettivo per il quale è stata messa in campo.

Nel corso dell’incontro l’attenzione sarà indirizzata sulle prime fondamentali novità con alcuni concreti spunti operativi soprattutto sul nuovo sistema di qualificazioni delle Stazioni appaltanti e Centrali uniche di committenza.

Tramite lo sportello legale sarà offerta consulenza volta a favorire il periodo transitorio in cu vigerà l’ultrattività di alcune disposizioni precedenti, con la previsione di appositi incontri di studio e approfondimento itineranti su tutta la provincia.