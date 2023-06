Benevento, Minicozzi: “Il settore cerealicolo è in seria difficoltà”.

È proprio Antonio Minicozzi a lanciare un SOS per istituire, con estrema urgenza, un tavolo con la Regione Campania e uno col Governo Nazionale al fine di adottare la scelta migliore per non mandare in fallimento l’intero settore cerealicolo.

Il sopracitato, amministratore dell’”Agrisemi Minicozzi Srl” denuncia la riduzione della produzione cerealicola a causa dei cambiamenti climatici e per la cattiva gestione delle coltivazioni degli ultimi anni. Non avere più a disposizione prodotti, che diano una certa sicurezza alimentare, implica una grande difficoltà nel collegarsi alle industrie agroalimentari. Il mondo agricolo e le aziende stesse sono in crisi, non riescono più ad avere un bilancio aziendale attivo.

Se non si ha intenzione di intervenire subito, a livello nazionale e regionale, a breve, in tutta Italia, ci sarà una scarsa fornitura di materia prima per le aziende dell’agroalimentare, che producono cibo sano e Made in Italy.