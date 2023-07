Benevento, ritrovati due cadaveri a San Marco dei Cavoti.

A San Marco dei Cavoti sono stati ritrovati, in contrada Catapano, due corpi privi di vita.

Il ritrovamento nei pressi del cimitero comunale riguarda due uomini, un padre di 73 anni e suo figlio di 39. Il figlio – colpito al torace – è riverso davanti ad un capannone, il padre – colpito alla testa – a terra all’interno della struttura.

Ad accorgersi dell’accaduto alcuni vicini di casa che avevano sentito i colpi. Inutili tutti i tentativi di soccorso, sul posto i carabinieri della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo e della locale stazione. Arrivata anche la Scientifica per l’avvio delle indagini: non si esclude il dramma familiare a seguito di una lite.

Dai fatti ricostruiti si pensa che l’anziano abbia prima sparato al figlio e poi si sia suicidato dopo essersi seduto all’interno del capanno agricolo.

In serata anche i pompieri in supporto per illuminare la scena della tragedia in una zona poco illuminata. Intanto, le salme sino state trasportate presso l’obitorio del San Pio, dove nei prossimi giorni saranno sottoposte all’autopsia.