Benevento, “Telesia for peoples”

Quest’anno la manifestazione “Telesia for Peoples”, in programma nelle Terme di Telese dal 14 al 16 luglio, è dedicata al progetto “Casa di Tonia”, voluto dal Cardinale Emerito di Napoli Crescenzio Sepe e dalla sua Fondazione in ‘Nome della Vita’ onlus”, che gli organizzatori del “Telesia for Peoples” intendono sostenere nell’ambito dell’evento promozionando l’acquisto del libro “Campioni per Sempre” a firma di Gianfranco Coppola (edito da “LeVarie”) in quanto parte del ricavato delle vendita sarà devoluto proprio alla comunità di accoglienza della “Casa di Tonia”.

Alla conferenza stampa prenderanno parte Nino Lombardi (Presidente della Provincia di Benevento), on.le Clemente Mastella (Sindaco della Città di Benevento), Marco Lobasso (giornalista de “Il Messaggero” ed editore di “LeVarie”) e il giornalista Mimmo Ragozzino (Presidente dell’Associazione no profit “Icosit”, promotrice dell’evento).

L’evento gode del patrocinio della Città di Telese Terme, della Provincia di Benevento e della Regione Campania. L’ingresso agli spettacoli della manifestazione è gratuito