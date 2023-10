Contrada, arriva nonna Gemma direttamente dall’Inghilterra per festeggiare i suoi 85 anni 

Una giornata di festa con parenti ed amici per la Signora Gemma Picone, originaria di Contrada, che ha spento 85 candeline circondata dall’affetto di tutti. Una giornata di festa con parenti ed amici per la Signora Gemma Picone, originaria di Contrada, che ha spento 85 candeline circondata dall’affetto di tutti.

Grande festa per una nonna che nella data di ieri, 2 ottobre 2023 Festa dei Nonni, ha ricevuto un doppio augurio.

Nonna Gemma è originaria di Contrada ma si è trasferita da circa 60 anni a Leicester in Inghilterra per motivi di lavoro come tanti irpini che sono sparsi per il mondo nelle varie epoche delle migrazioni legate all’obiettivo di creare un futuro migliore per le proprie famiglie.

Ha spento le candeline nella splendida località di Conza della Campania, gustando i piatti tipici locali della Trattoria Pizzeria Zia Michelina.

Un ritorno in IItalia “condito” da ottime pietanze dunque e dall’affetto di tutti i parenti, l’abbraccio dei nipoti e degli amici per una grande nonna irpina.

Un augurio speciale dal marito Gerardo Buonanno ei dal nipote Massimo Picone e la sua compagna Rosanna Gennarelli.