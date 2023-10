Giochi, una 35enne di Napoli vince un jackpot di quasi 11 mila euro

La fortuna fa tappa in Campania, precisamente a Napoli, dove una 35enne del capoluogo campano si è aggiudicata un jackpot di quasi 11 mila euro con l’acquisto di sole 12 cartelle del valore di 20 centesimi su Bingo75, l’esclusivo gioco di tombola.it creato per tutti gli appassionati di bingo che vogliono divertirsi in modo frizzante e dinamico. Bingo75, rileva agipro news, vede infatti la presenza di 75 palline anziché le classiche 90 palline e permette di vincere con una linea, due linee, tre linee, quattro linee, bingo e jackpot. A disposizione di tutti i giocatori di tombola.it ci sono divertentissime chat gratuite 24 ore su 24, strumenti di gioco responsabile e tante chiacchiere e amicizie virtuali con appassionati del bingo provenienti da tutta Italia. Per tutto il mese di ottobre ci sono in palio bingo garantiti, quiz e bonus per un valore complessivo di oltre 200.000 euro