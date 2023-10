Melizzano, riprese le attività del progetto di doposcuola di “Casa Tiglio”

Al via, in questo mese di ottobre, i laboratori gratuiti e aperti a tutti, organizzati dalla

cooperativa sociale di comunità iCare in collaborazione con la Caritas diocesana, tra

conferme dei precedenti e novità. Riprese le attività del progetto di doposcuola di “Casa

Tiglio” a Melizzano (ogni lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 15 alle ore 18 per bambini e

ragazzi dai 6 agli 11 anni), ripartono anche i corsi già messi a disposizione del territorio

fino all’inizio dell’estate. Come il Laboratorio Musicale, che si svolgerà ogni sabato dalle

ore 10 alle ore 12, e il Laboratorio di Motricità, che avrà luogo ogni giovedì dalle ore 17

alle ore 19. Luogo di svolgimento di entrambi questi laboratori sarà Casa Santa Rita, la

sede di iCare a Cerreto Sannita, da sempre spazio inclusivo condiviso e rigenerato. E

sempre a Cerreto, ma nel Centro Polifunzionale messo a disposizione dal Comune di

Cerreto, ci sarà il Laboratorio di Ceramica “Crei Amo Insieme”.

Esso inizierà martedì

prossimo, 24 ottobre, e si svolgerà tutti i martedì, dalle ore 15 alle ore 17. Arte musicale,

attività fisica, creatività di mente, cuore e mani. Tutte attività che favoriscono processi

educativi e formativi di benessere e di apprendimento, in ambienti accoglienti che

facilitano l’acquisizione di tali conoscenze, la serenità necessaria per conseguirle e una

generale crescita umana e sociale, da cui possono trarne benefici tutti.

GIORNI ED ORARI DEI LABORATORI

Ogni lunedì, mercoledì e giovedì, dalle ore 15 alle ore 18: attività di doposcuola di

“Casa Tiglio”, gratuite, per bambini e ragazzi dai 6 agli 11 anni (per info e adesioni: cell.

3804697908) – Melizzano (via Tiglio 20)

Ogni martedì, dalle ore 15 alle ore 17: Laboratorio di Ceramica, gratuito e aperto a

tutti (per info e adesioni: cell. 328 2160733) – Cerreto Sannita, Centro Polifunzionale (via

Felice Cavallotti, 3)

Ogni giovedì, dalle ore 17 alle ore 19: Laboratorio di Motricità, gratuito e aperto a tutti

(per info e adesioni: cell. 328 2160733) – Cerreto Sannita, Casa Santa Rita (via Sannio,

43)

Ogni sabato, dalle ore 10 alle ore 12: Laboratorio di Musica, gratuito e aperto a tutti

(per info e adesioni: cell. 3804697908) – Cerreto Sannita, Casa Santa Rita (via Sannio,

43