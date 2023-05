Pnrr, Lombardi “progetti approvati per il Sannio”

Il Presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi in merito ai 1.346 progetti approvati per 763 milioni di Euro a favore del territorio sannita nell’ambito dei finanziamenti del Pnrr ha dichiarato:

«Siamo mobilitati come Provincia di Benevento sia per l’attuazione degli interventi del Pnrr riconosciuti all’Ente che presiedo e che riguardano, per la gran parte l’edilizia scolastica per un valore di oltre 37 milioni di Euro, sia per quelli che sono stati approvati per i 78 Comuni sanniti.

Partecipiamo, infatti, come Provincia ad una Cabina di regia istituita presso la Prefettura che ha il compito di assicurare il rispetto del rigido cronoprogramma attuativo del Pnrr.

Riteniamo complessivamente significativi i progetti approvati per il Sannio, sebbene abbiamo il rammarico per alcuni interventi strategici che mancano all’appello.

Rimarchiamo, tuttavia, il grande valore aggiunto per il territorio che ha la realizzazione in corso dell’Alta Capacità ferroviaria sulla trasversale Napoli / Bari e, naturalmente, quella a farsi per la potabilizzazione delle acque ad usi irrigui e civili della Diga di Campolattaro, la più grande del Sud, dichiarata opera strategica nazionale che, da sola, mobilita risorse co-finanziate dalla Regione Campania per oltre 530 milioni di Euro».