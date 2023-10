Prima Categoria: Real San Martino VC e Ponte saldamente al comando

Si è giocato nel fine settimana il terzo turno del campionato di Prima Categoria Campania, Girone D.

Continua la striscia di vittorie di Real San Martino Valle Caudina e dello Sporting Ponte 2019. Il duo capolista battono rispettivamente il Claudio Oliva Passo Eclano per 5-1 (tripletta per Iollo) e l’Atletico Cerreto per 5-0.

Tra le dirette inseguitrici, pirotecnico pareggio per la Bisaccese che impatta contro la Real San Nicola Manfredi con il risultato di 4-4.

Importante vittoria, la prima in campionato, per la Vis Ariano Accadia che, tra le mura amiche del “Silvio Renzulli” vince contro la US Lacedonia, che nonostante fosse sotto 3-0, non demorde, rimontando 2 gol negli ultimi minuti.

Primo punto per lo Sporting Venticano. Infatti l’11 di mister Spagnuolo, al primo impegno sulla panchina biancoverde, centra un buon pareggio contro il Vitulano. Si segnala l’interruzione della partita per circa 15 minuti a causa di un malore che ha colpito il portiere del Vitulano, Giuseppe Napolitano, che ha generato momenti di preoccupazione tra le società ed i tifosi. Il Vitulano ha fatto sapere, attraverso la sua pagina ufficiale Facebook che il giocatore si è ripreso ed è sotto osservazione.

Pareggio per 1-1 anche per la US Ariano contro la We’ll Come United.

Sconfitta pesante del Bonito, che rimedia un 4-1 contro i pugliesi e resta impantanato nelle zone basse della classifica. Per i foggiani, la prima vittoria in campionato.

La classifica dopo 3 turni:

1 Real San Martino Valle Caudina 9

2 Sporting Ponte 2019 9

3 Bisaccese 7

4 Real San Nicola Manfredi 5

5 Vis Ariano Accadia 5

6 Vitulano 4

7 US Ariano 4

8 Lacedonia 4

9 Orsara di Puglia 3

10 We’ll Come United 2

11 Bonito 1

12 Passo Eclano 1

13 Sporting Venticano 1

14 Atletico Cerreto 1

foto: pagina Facebook Polisportiva Vitulano