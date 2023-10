Compagnia SulReale: inizia la nuova stagione teatrale

Domenica 22 ottobre 2023 con la commedia in due atti, “A casa c’è silenzio!“, presentata presso l’auditorium comunale di Ariano Irpino, inizia la settima stagione teatrale della Compagnia SulReale.

La Compagnia SulReale è attiva ad Ariano Irpino dall’8 Dicembre 2012. Negli anni riesce ad avvicinare sempre più persone al mondo del teatro attraverso corsi di teatro, laboratori teatrali e spettacoli itineranti e non.

Da 7 anni realizza una stagione teatrale portando in scena non solo produzioni proprie di spettacoli ma anche quelle di Compagnie Teatrali di altre località, campani e non, riscuotendo grande successo di pubblico. Uno dei membri della Compagnia ha affermato che: “la cultura teatrale sta crescendo con immensa gioia da parte di chi come noi spende tempo della propria vita proprio per far arrivare il messaggio che l’arte, in qualsiasi forma, è cultura”.

La Compagnia recentemente, il 23 settembre 2023, presso il Teatro Costanzo Mattiello di Pompei (NA), è stata insignita del celebre “Premio Campania Felix”, assegnato dalla FITA (Federazione Italiana Teatro Amatori), alle compagnie teatrali distintesi per la diffusione e la promozione della cultura teatrale nella regione Campania.

Attualmente la Compagnia SulReale è composta da: Marcello Pisano, Rossana Cardinale, Giulia Giorgione, Michela Pegna, Cristian Santoro, Carmela Pisano, Antonio Santoro, Maria Teresa Gallo, Carmine Iarrobino, Marco Ulto, Alice Santoro e Gennaro Palmieri.

La commedia di domenica 22 ottobre, A casa c’è silenzio!, che apre la nuova stagione teatrale, vedrà, sotto la regia di Carmela Pisano, gli attori Marcello Pisano, Carmela Pisano, Maria Teresa Gallo, Cristian Santoro, e Michela Pegna.

I biglietti potranno essere acquistati in prevendita presso l’agenzia Viaggi Sitravel, o presso Lucio Puzo Assicurazione di Ariano Irpino, oppure chiamando al +39 3334636199.