Promozione, Girone C: LMM Montemiletto vince e vola al 4° posto

Si sono svolte oggi le restanti partite della 4a giornata del campionato di Promozione Campania, Girone C.

In mattinata, lo Sporting Pietrelcina, ospite del Saviano non riesce a limitare la forza dei padroni di casa, che grazie alle reti di Manzo e Sabatino, portano a casa i 3 punti per quella che è la prima vittoria in campionato per i neroverdi.

Nel pomeriggio, importantissima vittoria del Marigliano sul San Vitaliano. Partono forti i mariglianesi portandosi sul 2-0 già a fine primo tempo. Di Del Prete il gol della bandiera per il San Vitaliano. Con questa vittoria il Marigliano sale al terzo posto in classifica, superando il Castelpoto, sconfitto per 3-2 dal LMM Montemiletto. Alla doppietta di Befi, che si porta così a quota 6 reti in stagione, rispondono Capone, Coquin e Sanyang, per i padroni di casa.

Debacle del Baiano battuto per 4-1 dal Terzigno, tra le mura amiche.

Così la classifica dopo tutte le partite della quarta giornata:

12 Heraclea

12 Lions Grotta

9 Marigliano

8 LMM Montemiletto

7 Castelpoto

6 Savignanese

5 Terzigno 1964

5 Saviano 1960

5 Sporting Pietrelcina

5 Montesarchio

4 Cimitile

3 Baiano

3 San Vitaliano

3 Forza e Coraggio

1 Virtus Goti 97

0 G.Carotenuto