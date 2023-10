Associazione Nazionale Combattenti e reduci: eletto Masiello nel direttivo nazionale

Lo scorso 28 settembre, presso l’Hotel Saint Joseph Resort di Salerno, si è riunito il Consiglio Direttivo Centrale dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci. Dopo i saluti del Presidente Onorario, cav. Gennaro Langone, e la Santa Messa celebrata dal Presidente della sezione A.N.C.R. di Salerno, don Domenico Sorrenti, il Presidente nazionale, prof. Antonio Landi, ha dato il via all’adunanza.

19 i consiglieri presenti in loco, mentre altri 10 erano collegati in vari punti d’Italia, su un totale di 34 consiglieri.

I punti all’ordine del giorno erano ben 16, tra cui l’approvazione del Bilancio Consuntivo 2022 e quello di Previsione 2024, approvati all’unanimità.

Approvato all’unanimità anche lo stanziamento di 5400€ come aiuto all’Ucraina, cifra che verrà consegnata a padre Enzo Fortunato, Rettore del convento di San Francesco d’Assisi.

Non meno importante è stata la nomina a Consigliere del Direttivo Centrale di Raffaele Masiello, già vicepresidente ANCR della provincia di Avellino e segretario della sezione di Grottaminarda, a seguito delle dimissioni irrevocabili del Consigliere Stefano Mangiavacchi.

Raffaele Masiello, 39 anni di Grottaminarda, il più giovane membro del Direttivo Nazionale, ha accettato con entusiasmo l’incarico dicendosi pronto a lavorare per integrare l’Associazione in quanti più comuni sarà possibile.