QUATTRO CHIACCHIERE CON….Ludovica Di Grezia: domani andrà meglio

Sono tante le piccole attività che stanno cercando di riprendere quota dopo questi mesi di grave emergenza sanitaria causata dal Coronavirus. Con la nostra rubrica “quattro chiacchiere con…” cercheremo di dar voce ai titolari di alcune di loro sia per raccontarne la storia, sia per capire come stanno vivendo questa emergenza e come stanno cercando di riprendere la loro quotidianità. Oggi scambieremo quattro chiacchiere con Ludovica, giovane commerciante del Comune di Mercogliano.

Ludovica di cosa si occupa la tua attività, perché questa scelta e come affronti il lavoro?

Ho un piccolo negozio di libri e articoli da regalo nato da poco. Aperto da soli dieci mesi quando sono stata costretta a chiudere a causa dell’arrivo della pandemia. Inizialmente è stata dura e c’era molta paura. Non sapevo da lì ad un mese cosa sarebbe successo. Non è stato facile per due mesi iniziare la giornata sapendo di non poter svolgere il tuo lavoro e ciò che ti piace fare, non poter incontrare i clienti, chiacchierare e sorridere con loro, vivere la quotidianità.

Cosa ne pensi delle scelte governative per fronteggiare questa emergenza?

Sono stata completamente d’accordo sulle scelte governative riguardo la chiusura delle attività commerciali. Bisognava soprattutto salvaguardare la salute di tutti, e sicuramente, grazie anche a questo, i contagi sono stati limitati.

Con quale attegiamento hai ripreso l’attività?

Quando ho riaperto il negozio il 4 maggio, ho avuto una sensazione mista tra paura e voglia di ricominciare. Sicuramente si respirava un’aria diversa, ma ho preferito essere ottimista. E spero ancora adesso che tutto si risolvi quanto prima, per poter tornare alla nostra normalità.

Un tuo pensiero per chiudere questa intervista

“…e poi pensare che domani sarà sempre meglio”

E noi della redazione condividiamo in pieno questo pensiero e facciamo a Ludovica Di Grezia i nostri in bocca al lupo per tutto, ringraziandola per la disponibilità e la cordialità che contraddistingue lei e tutta la sua famiglia.