Sannio Consorzio Tutela vini alla 55° edizione di Vinitaly

Territorio, cultura e vini dalla storia millenaria: il Vigneto Sannio tra i protagonisti della 55esima edizione di Vinitaly con un fitto programma di incontri. Da domenica 2 a mercoledì 5 aprile il Sannio Consorzio Tutela Vini sarà a Verona portando in fiera approfondimenti su territorio e denominazioni di una provincia, quella di Benevento, al primo posto nel comparto vitivinicolo della Campania con circa il 50% della superficie viticola e della produzione vinicola regionale.

Diecimila ettari vitati, settemilanovecento vignaioli, circa cento aziende imbottigliatrici per oltre un milione di ettolitri di vino prodotto, tre denominazioni di origine e una indicazione geografica per più di sessanta tipologie di vini e un potenziale di cento milioni di bottiglie: sono i numeri di un comparto che oggi attraversa un rinnovato entusiasmo. La 55esima edizione di Vinitaly vedrà dunque il Sannio Consorzio Tutela Vini protagonista di numerosi momenti presso il Padiglione B Campania e non solo: si comincia domenica 2 aprile con l’incoming di buyer dall’Asia (Hong Kong, Singapore, Taiwan, Indonesia, Tailandia) con i giornalisti Chiara Giorleo e Pasquale Carlo, in programma dalle ore 14.30 alle ore 15.30 presso la Sala presentazioni della Regione Campania. Alle ore 17 ai microfoni di Radio Rai ci sarà il presidente del Consorzio Libero Rillo intervistato da Nicola Prudente “Tinto”.

Martedì 4 aprile, dalle ore 15 alle ore 16, presentazione presso l’Area Consorzi Campania di “SpumantItalia”, festival nazionale dedicato agli spumanti promosso da Bubble’s Italia e in programma dal 4 al 6 giugno a Riva del Garda. Sempre martedì 4 aprile presso l’area di VinoWay (Padiglione 12 Stand B2) alle ore 16.30 Masterclass sui vini del Sannio con il presidente del Consorzio Libero Rillo e i giornalisti Pasquale Porcelli e Davide Gangi.

In tutti i giorni della fiera, inoltre, presso l’Area istituzionale (Tensostruttura B Campania Area Sannio Stand 178-180-182) i sommelier dell’AIS – Associazione Italiana Sommerlier e il giornalista Pasquale Carlo saranno a disposizione di operatori e appassionati per illustrare le caratteristiche di vini e denominazioni.

Ecco le cantine della provincia di Benevento partecipanti alla collettiva CCIAA Irpinia Sannio: Azienda Agricola Torre a Oriente di Patrizia Iannella, Cantine Tora, Fattoria La Rivolta, Fontanavecchia, Il Poggio Famiglia Fusco Viticultori, La Fortezza Enzo Rillo, La Vinicola del Titerno, Terre Stregate, Torre Varano, Vigne Sannite, Vinicola del Sannio, Aia dei Colombi, Cantine Iorio, Capolino Perlingieri, Cavalier Mennato Falluto, Fattoria Ciabrelli, Fontana Reale, I Pentri, Masseria Vigne Vecchie, Monserrato 1973, Ocone Vini 1910, Rossovermiglio, Tenuta Sant’Agostino, Terre D’Aglianico di Libero Rillo, Torre Dei Chiusi, Torre Del Pagus, Vigne di Malies di Foschini Flaviano, Cantina di Solopaca, Masseria Frattasi, Nifo Sarrapochiello, Corte Normanna Autentici Vignaioli, Janare La Guardiense, Santiquaranta, Cantine Iannella 1920.