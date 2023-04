Terza Categoria, è tempo di playoff per lo Sporting Cerreto. Stanziano: “Siamo pronti”

90 minuti per decidere una intera stagione. Domani, ore 16.30, lo Sporting Cerreto affronta una partita tanto delicata quanto fondamentale. Semifinale playoff, gara secca contro il Limatola, che avrà il vantaggio di poter giocare la gara in casa per il miglior posizionamento in classifica alla fine della regular season.

Una regular season che comunque ha dato tante soddisfazioni ai neroverdi di Cerreto, che hanno raccolto ben 44 punti, solo uno in meno dei prossimi avversari.

In vista della gara, abbiamo chiesto al vicepresidente Luca Stanziano quali sono i pensieri del prepartita e che aria si respira all’interno del gruppo.

“Ciao Luca, cosa dobbiamo aspettarci dalla gara di domani?”

-La partita di domani per noi è fondamentale, inutile nascondersi. I ragazzi sono super carichi, si sono allenati bene e hanno alzato il livello di concentrazione. Domani è uno di quei giorni in cui ti giochi davvero tutto: noi dobbiamo confermare quanto di buono fatto durante l’anno, poi il campo parlerà.

“Era questo l’obiettivo di inizio stagione? Lottare per la promozione?”

-Siamo partiti ad inizio anno da quello che di buono ci ha dato il finale della scorsa stagione, con l’intenzione di fare ancora meglio. Le nostre previsioni, nonostante il buon livello del campionato, si sono realizzate a pieno.

Noi dirigenti e lo staff crediamo al massimo in questi ragazzi che durante tutto l’anno hanno dato il massimo, spesso andando addirittura oltre le nostre aspettative, offrendo prestazioni eccellenti anche contro le migliori squadre del campionato.

“A prescindere da come si chiuderà questa stagione, lo Sporting Cerreto sarà un progetto anche l’anno prossimo?”

-Assolutamente sì. Lo Sporting ha solo due anni di vita, e per questo ha la voglia e l’entusiasmo di proseguire il percorso scalando categorie su categorie.

Indipendentemente da come finirà, approfitto dell’occasione per ringraziare tutti: i giocatori, per tutto quello che hanno dato alla causa Sporting Cerreto quest’anno; lo staff tecnico, per la dedizione e la serietà mantenuta durante tutto l’anno; la dirigenza, per i sacrifici fatti e per la collaborazione che ci porta sempre di più a crescere e ad acquisire l’esperienza calcistica necessaria per andare avanti con il nostro progetto.

“Ciao Luca, grazie per la chiacchierata!”

-Grazie a voi, forza Sporting Cerreto!

Appuntamento quindi a domani, Stadio Comunale di Limatola (BN), ore 16.30: Polisportiva Limatola vs Sporting Cerreto.