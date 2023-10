Baiano: denunce e sequestri nel mandamento

In questi ultimi giorni, i Carabinieri della Compagnia di Baiano, hanno ulteriormente intensificato i controlli sul territorio, attuando specifici servizi di prevenzione finalizzati al contrasto delle attività illecite, con particolare riguardo ai reati predatori e a quelli in materia di stupefacenti. Nel corso dei servizi, nei quali sono state impiegate numerose pattuglie, i militari hanno proceduto al controllo di una decina di soggetti sottoposti agli arresti domiciliari, oltre 190 veicoli e circa 250 persone, elevate svariate contravvenzioni per violazioni al codice della strada, ritirate due patenti di guida e sottoposto a sequestro amministrativo 3 autovetture poiché sprovviste della prescritta

copertura assicurativa. Durante i controlli sono state segnalate alla Prefettura di Avellino 7 giovani (tra i 17 e 26 anni), per detenzione ed uso personale di sostanze stupefacenti e nel contesto venivano sequestrati complessivamente 13 grammi di hashish.

Inoltre, i Carabinieri hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Avellino, un 46enne di Monteforte Irpino che, alla guida di una autovettura in evidente stato di alterazione psicofisica per l’assunzione di sostanze alcoliche, si rifiutava di sottoporsi agli accertamenti etilometrici. Al soggetto veniva sequestrata l’autovettura e ritirata la patente di guida.

Le attività di controllo dei Carabinieri della Compagnia di Baiano, che si innestano nell’ambito delle direttive impartite dal Comando Provinciale di Avellino, nel quadro delle misure di sicurezza dirette dal Prefetto di Avellino, continueranno senza soluzione di continuità al fine di garantire Maggiore sicurezza ai cittadini.