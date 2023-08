Benevento, due arresti: uno per rapina, l’altro per maltrattamenti.

Nella giornata odierna si sono tenuti due arresti da parte delle forze dell’ordine. Il primo in causa è un uomo di San Nicola Manfredi, il quale, sottoposto già ad un divieto di avvicinamento nei confronti della compagna incinta, avrebbe nuovamente maltrattato la donna. Sul posto le forze dell’ordine della Compagnia di Benevento. A Puglianello è stato fermato invece un 43enne, nei pressi della zona industriale delle Telesina, mentre tentava di rubare carburante, per mezzo di un tubo di plastica. Per fortuna sono intervenute le forze dell’ordine. Per i due delinquenti sono stati disposti gli arresti domiciliari.