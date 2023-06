Benevento, salvato un cucciolo di volpe in un tombino.

Questo pomeriggio in Via Masseria Gubitosa, un insolito ritrovamento; i Vigili del Fuoco sono stati allertati da i residenti della zona, che, preoccupati, hanno chiamato i soccorsi per il salvataggio di un cucciolo di volpe rossa che era accidentalmente finito in un tombino. In seguito il cucciolo è stato affidato alle cure del servizio veterinario dell’azienda sanitaria locale di Benevento.