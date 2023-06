Benevento, per Cappellini nessuna vacanza, duro lavoro per la riabilitazione.

Riccardo Cappellini quest’anno non si concederà tante vacanze come i suoi compagni giallorossi, che cominciano a raggiungere le località marine; il giocatore della Strega dopo una stagione sfortunata e dopo aver trascorso tempo in palestra a seguito di un intervento, – tenutosi il 24 marzo presso la Casa di Cura Toniolo Bologna dal Dott. Vincenzo Greco, per un’ernia-sporta, meglio detta pubalgia,- si è ritirato a Cremona, la sua città, in un centro sportivo per la riabilitazione.

Anche il suo look si è ben immedesimato con quella che è la stagione che sta per arrivare, infatti la sua chioma è saltata via, lo ritroviamo con un taglio decisamente più fresco e in linea con le temperature estive.

Il difensore giallorosso sta facendo del suo meglio per riuscire a recuperare in tempo, affinché questo sforzo e impegno sia ripagato e gli attrezzi possano condurlo nuovamente sui campi da calcio.

Cappellini è sicuramente tra i possibili riconfermati nella squadra del prossimo campionato; dalla sua parte ha l’età ancora giovanissima e l’esperienza maturata negli scorsi anni in serie C. Bisogna dire che finché è andato in campo è stato tra quelli che ha meglio risposto alle aspettative.